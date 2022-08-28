Четыре человека погибли в результате стрельбы в Техасе

Четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Хьюстон в американском штате Техас. Еще двое человек ранены, сообщает издание Сlick2houston 28 августа.

По информации издания, инцидент произошел ночью, когда мужчина поджег жилой дом, а после начал стрелять по людям, выбегающим оттуда. В результате его атаки погибли три человека. Позже прибывшие сотрудники полиции застрелили преступника.

Убитый, следует из сообщения, был давним жителем города, которого собирались выселить из дома. В настоящий момент дело расследует полиция.

Ранее, 24 августа, в результате стрельбы возле дома для пожилых людей на западе Вашингтона были убиты два человека и трое ранены. Как минимум двое подозреваемых вышли из черного внедорожника и открыли огонь по людям, собравшимся возле дома престарелых. По словам очевидцев, было слышно не менее 10 выстрелов. В полиции округа предположили, что инцидент мог произойти из-за наркотиков.