Реклама
Прямой эфир
Экономика
Канада выразила готовность вернуть все отремонтированные турбины для «Северного потока»
Общество
Организована доследственная проверка по факту крушения Ми-2 на Ставрополье
Общество
Власти Рязанской области сообщили о защите приграничных с пожарами поселений
Политика
Небензя указал на желание РФ разрешить ситуацию на Украине путем переговоров
Мир
Борис Джонсон выступил против ведения переговоров Украины с Россией
Мир
ВФУ выпустили шесть снарядов по Горловке
Мир
В конгрессе США раскритиковали решение Байдена выделить Киеву почти $3 млрд
Мир
США с 2014 года предоставили Украине более $15,5 млрд военной помощи
Общество
Власти Ставрополья назвали погодные условия возможной причиной крушения Ми-2
Мир
Пентагон оценил сроки поставок оружия на Украину в 1–3 года
Мир
В МИД РФ назвали неприемлемым снос памятника Освободителям Риги
Экономика
Bloomberg сообщило о возможных скидках для Азии на российскую нефть

В результате стрельбы у дома для пожилых в Вашингтоне два человека погибли

0
Фото: The Washington Post/Craig Hudson
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате стрельбы в районе Тракстон-Серкл на северо-западе Вашингтона двое человек погибли и трое пострадали. Об этом сообщила газета The Washington Post 24 августа.

Издание со ссылкой на правоохранительные органы рассказало, что как минимум двое подозреваемых вышли из черного внедорожника и открыли огонь по людям, собравшимся возле дома для пожилых людей. По словам очевидцев, было слышно не менее 10 выстрелов.

В полиции округа предположили, что инцидент мог произойти из-за наркотиков.

Ранее, 23 августа, в Атланте два человека погибли и один был ранен в результате стрельбы. Женщина, подозреваемая в стрельбе, была задержана «без происшествий» позже в тот же день в аэропорту Хартсфилд-Джексон при попытке пройти контрольно-пропускной пункт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022