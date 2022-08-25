В результате стрельбы у дома для пожилых в Вашингтоне два человека погибли

В результате стрельбы в районе Тракстон-Серкл на северо-западе Вашингтона двое человек погибли и трое пострадали. Об этом сообщила газета The Washington Post 24 августа.

Издание со ссылкой на правоохранительные органы рассказало, что как минимум двое подозреваемых вышли из черного внедорожника и открыли огонь по людям, собравшимся возле дома для пожилых людей. По словам очевидцев, было слышно не менее 10 выстрелов.

В полиции округа предположили, что инцидент мог произойти из-за наркотиков.

Ранее, 23 августа, в Атланте два человека погибли и один был ранен в результате стрельбы. Женщина, подозреваемая в стрельбе, была задержана «без происшествий» позже в тот же день в аэропорту Хартсфилд-Джексон при попытке пройти контрольно-пропускной пункт.