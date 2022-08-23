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В Атланте два человека погибли и один был ранен в результате стрельбы

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Фото: REUTERS/The Atlanta Journal-Constitution/TNS/ABACAPRESS.COM/Arvin Temkar
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Два человека погибли и один был ранен в результате стрельбы в американском городе Атланта, штат Джорджия. Об этом 22 августа рассказала газета The Washington Post со ссылкой на полицию города.

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Двое из пострадавших были застрелены примерно в 1:45 по местному времени (8:45 мск) в районе Мидтаун, еще одна жертва находилась в многофункциональном кампусе Colony Square. Двое из них позже скончались, состояние третьего пострадавшего не уточняется.

Женщина, подозреваемая в стрельбе, была задержана «без происшествий» позже в тот же день в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте при попытке пройти контрольно-пропускной пункт. При себе у задержанной был пистолет, который, по версии следствия, использовался для стрельбы по пострадавшим.

Как позже отметил временно исполняющий обязанности начальника полиции Атланты Дарин Ширбаум, жертвы, вероятно, были знакомы с нападавшей. Обстоятельства и мотивы преступления в данный момент устанавливаются.

17 августа Telegram-канал Police Frequency рассказал о стрельбе в городе Филадельфия, штат Пенсильвания. В результате происшествия пострадали по меньшей мере четыре человека. Отмечается, что стрельба произошла по адресу: 2900 Bonsall в 39-м округе. Другие подробности инцидента не приводились.

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