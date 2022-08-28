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Источник сообщил о возможном появлении спрямленных рейсов в Сочи

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Авиакомпании могут в ближайшее время получить разрешение на выполнение рейсов в Сочи через закрытое воздушное пространство. Об этом 28 августа сообщил ТАСС источник в одной из компаний.

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«Авиакомпании смогут выполнять спрямленные полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа, в понедельник состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний», — заявил собеседник агентства.

Это даст возможность сократить перелеты в среднем на 30–35 минут.

27 августа сообщалось, что власти обсудят возможность спрямить авиамаршруты в Сочи и Турцию, минуя воздушное пространство Казахстана. В ходе совещания будет обсуждаться предложение убрать из режима ограничений 10-километровый маршрут в диапазоне высот от FL330–530 (10,05–10,65 км).

22 августа сообщалось, что Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России. Закрытыми по-прежнему остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

1 августа стало известно, что Росавиация перевела авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по трем программам государственной поддержки, общий объем которых составляет свыше 125 млрд рублей. Это касается внутренних перелетов, компенсаций выпадающих доходов по причине отмены международных полетов и помощи аэропортам из-за закрытия полетов в часть южных городов России.

Сложности с полетами за границу у российских авиакомпаний возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация, в свою очередь, также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

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