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Власти обсудят с авиакомпаниями спрямление авиамаршрута в Сочи и Турцию

РБК: российские власти могут выделить коридор для сокращения времени полета в Турцию
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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На разъяснительном совещании с представителями российских авиакомпаний 29 августа власти обсудят возможность спрямить авиамаршруты в Сочи и Турцию, минуя воздушное пространство Казахстана. Об этом 27 августа сообщает РБК со ссылкой на Госкорпорацию по организации воздушного движения.

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По данным СМИ, в ходе совещания будет обсуждаться предложение убрать из режима ограничений 10-километровый маршрут в диапазоне высот от FL330–530 (10,05–10,65 км).

Если инициатива будет одобрена, время полета из аэропорта Внуково в Сочи может сократиться более чем на 20 минут, обратный рейс станет короче на 10 минут. Об этом свидетельствует прогноз собеседника агентства, связанного с авиакомпаниями.

Также отмечается, что поменяется и длительность перелета для маршрутов из Москвы в Турцию. При этом уточняется, что подробности этих изменений станут известны после того, как авиаперевозчики произведут штурманские расчеты.

22 августа сообщалось, что Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России. Закрытыми по-прежнему остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

1 августа стало известно, что Росавиация перевела авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по трем программам государственной поддержки, общий объем которых составляет свыше 125 млрд рублей. Это касается внутренних перелетов, компенсаций выпадающих доходов по причине отмены международных полетов и помощи аэропортам из-за закрытия полетов в часть южных городов России.

Сложности с полетами за границу у российских авиакомпаний возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация, в свою очередь, также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

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