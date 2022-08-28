Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС
Мир
Российские ВКС поразили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье
Мир
Боррель предрек ЕС серьезные вызовы из-за антироссийских санкций
Мир
Джонсон предупредил британцев об ошеломляющих счетах за электричество
Мир
Представитель ЕЦБ заявила о необходимости «пожертвовать» экономическим ростом
Мир
Седьмой флот США подтвердил проход крейсеров через Тайваньский пролив
Мир
FT сообщила о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с Россией
Мир
Потери ВСУ в Артемовске превысили 60% личного состава
Мир
В Греции опровергли обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции
Общество
Август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Спорт
В Италии сообщили о согласии Роналду на переход в «Наполи»
Авто
Россиянам рассказали об изменениях в техосмотре автомобилей с 1 сентября
Сюжет:

В Совбезе предсказали повышение стоимости газа в ЕС до €5000 за 1 тыс. куб. м

0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в воскресенье, 28 августа, спрогнозировал увеличение стоимости цены на газ в Европе до €5000 за 1 тыс. куб. м. Об этом он написал в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию картиной художника Васи Ложкина «Газ-батюшка».

Подъемный крен: цены на газ в Европе могут вырасти до $4000 в сентябре
Сможет ли ЕС избежать резкого скачка стоимости голубого топлива

«Главам государств и правительств стран Европейского союза. В связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года», — написал зампред.

Впервые с начала марта стоимость газа в Европе в ходе торгов превысила цену в $3.2 тыс. за 1 тыс. куб. м 25 августа.

Цены на газ растут на фоне сообщения «Газпрома», что поставки сырья по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Кроме того, еще одним фактом роста цен на газ аналитики называют введение Евросоюзом санкций в отношении России и отказ от энергоресурсов из РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022