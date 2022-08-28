В Совбезе предсказали повышение стоимости газа в ЕС до €5000 за 1 тыс. куб. м
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в воскресенье, 28 августа, спрогнозировал увеличение стоимости цены на газ в Европе до €5000 за 1 тыс. куб. м. Об этом он написал в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию картиной художника Васи Ложкина «Газ-батюшка».
«Главам государств и правительств стран Европейского союза. В связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года», — написал зампред.
Впервые с начала марта стоимость газа в Европе в ходе торгов превысила цену в $3.2 тыс. за 1 тыс. куб. м 25 августа.
Цены на газ растут на фоне сообщения «Газпрома», что поставки сырья по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.
Кроме того, еще одним фактом роста цен на газ аналитики называют введение Евросоюзом санкций в отношении России и отказ от энергоресурсов из РФ.