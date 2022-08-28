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В Борисполе демонтируют аллею Героев Советского Союза

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Фото: commons.wikimedia.org
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В Борисполе Киевской области демонтируют аллею Героев Советского Союза в рамках «декоммунизации и дерусификации», сообщил украинский телеканал ТСН 28 августа.

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Отмечается, что бюсты героев перенесут в Мемориал Славы в Кнышовом мемориально-парковом комплексе в Борисполе.

Ранее, 25 августа, стало известно о предложении замглавы Одессы Павла Вугельмана дерусифицировать более 200 улиц города. По его словам, существует интерактивная карта Украины, на которой отмечены все улицы, подлежащие переименованию.

23 августа в Одессе отложили решение о сносе памятника Екатерине II, установленного в центре города. Юридический департамент мэрии так и не выяснил, имеет ли администрация города право принять соответствующее решение или нет.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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