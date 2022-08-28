В конгрессе обвинили Байдена в крупнейшем провале нацбезопасности

Неправильный вывод войск из Афганистана по решению президента США Джо Байдена привел к провалу национальной безопасности. Об этом 26 августа заявила член палаты представителей Мэри Миллер.

«Президентство Джо Байдена — это крупнейший провал национальной безопасности в истории нашей страны. Я призываю к немедленным слушаниям по поводу неправильного управления выводом войск из Афганистана в дополнение к импичменту Байдена и других высокопоставленных чиновников Пентагона», — сказала она в Twitter.

Миллер также отметила, что гибель 13 военнослужащих США в связи с теми событиями можно было избежать.

20 августа Джек Макферрин в статье для издания American Thinker заявил, что склонность Байдена к односторонним действиям без учета мнения лидеров конгресса, военных и разведывательных экспертов представляет опасность для Америки и уже обернулось чудовищной внешнеполитической катастрофой. В пример он привел ситуацию в Афганистане.

15 августа политолог Иван Мезюхо заявил, что США не провели работу над ошибками после бегства из Афганистана. Он отметил, что в наши дни представители администрации Байдена пытаются всячески переключать внимание на другие темы, не затрагивая афганский вопрос.

Ситуация в Афганистане начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали спешный вывод своих войск в начале мая 2021 года. 15 августа 2021 года талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) взяли Кабул.