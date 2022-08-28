Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС
Мир
Российские ВКС поразили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье
Мир
Боррель предрек ЕС серьезные вызовы из-за антироссийских санкций
Мир
Джонсон предупредил британцев об ошеломляющих счетах за электричество
Мир
В Запорожье заявили об увеличившемся в разы потоке людей с Украины
Мир
Седьмой флот США подтвердил проход крейсеров через Тайваньский пролив
Мир
ВС КНР приведены в боевую готовность после прохода крейсеров США у Тайваня
Мир
Потери ВСУ в Артемовске превысили 60% личного состава
Экономика
Эксперты назвали сезон ураганов в США новой угрозой энергорынку Европы
Общество
Август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Спорт
В Италии сообщили о согласии Роналду на переход в «Наполи»
Авто
Россиянам рассказали об изменениях в техосмотре автомобилей с 1 сентября
Сюжет:

В конгрессе обвинили Байдена в крупнейшем провале нацбезопасности

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неправильный вывод войск из Афганистана по решению президента США Джо Байдена привел к провалу национальной безопасности. Об этом 26 августа заявила член палаты представителей Мэри Миллер.

Год в помощь: США захотели перекинуть «афганскую» технику на Украину
После вывода войск самолеты и вертолеты оказались в Узбекистане и Таджикистане

«Президентство Джо Байдена — это крупнейший провал национальной безопасности в истории нашей страны. Я призываю к немедленным слушаниям по поводу неправильного управления выводом войск из Афганистана в дополнение к импичменту Байдена и других высокопоставленных чиновников Пентагона», — сказала она в Twitter.

Миллер также отметила, что гибель 13 военнослужащих США в связи с теми событиями можно было избежать.

20 августа Джек Макферрин в статье для издания American Thinker заявил, что склонность Байдена к односторонним действиям без учета мнения лидеров конгресса, военных и разведывательных экспертов представляет опасность для Америки и уже обернулось чудовищной внешнеполитической катастрофой. В пример он привел ситуацию в Афганистане.

15 августа политолог Иван Мезюхо заявил, что США не провели работу над ошибками после бегства из Афганистана. Он отметил, что в наши дни представители администрации Байдена пытаются всячески переключать внимание на другие темы, не затрагивая афганский вопрос.

Ситуация в Афганистане начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали спешный вывод своих войск в начале мая 2021 года. 15 августа 2021 года талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) взяли Кабул.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022