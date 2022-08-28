Дзюбу назвали худшим игроком матча «Адана Демирспор» — «Умраниеспор»

Российский футболист Артем Дзюба, который занимает позицию форварда в турецком клубе «Адана Демирспор», признан худшим игроком в матче с «Умраниеспор» четвертого тура чемпионата страны. Встреча прошла 27 августа и закончилась 1:0 в пользу «Демирспора».

По версии портала Whoscored, 34-летний футболист вышел на поле в стартовом составе, коснулся мяча 28 раз, отдал 21 пас, из которых только 13 точных. При всем при этом он ни разу не пробил по воротам, получил желтую карточку и в перерыве был заменен на Марио Балотелли, сообщает «Спорт-Экспресс».

Теперь «Адана Демирспор» находится на второй позиции турнирной таблицы с девятью очками.

22 августа Дзюба забил дебютный гол в своем первом матче за свою новую команду во втором тайме на 66-й минуте встречи с «Фенербахче».

После завершения чемпионата России сезона-2021/22 Дзюба объявил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с 2015 года. В составе клуба Дзюба завоевал два кубка и четыре суперкубка России, выиграл первенство страны и стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги.

Он подписал контракт с турецким клубом по схеме «1+1» 18 августа. Матч с «Фенербахче» прошел в 34-й день рождения спортсмена.