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Диетолог назвала полезные свойства имбиря

Диетолог Фролова: имбирь полезен при заболеваниях ЖКТ
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Фото: Global Look Press/imago-images/EIBNER/Daniel_Fleig
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Имбирь обладает спазмолитическими и успокаивающими свойствами, а также помогает организму бороться с болезнями. Об этом 27 августа рассказала диетолог Олеся Фролова.

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«Имбирь — отличное спазмолитическое средство. Если у вас несварение желудка, выпейте чашку имбирного чая, и вы сразу же почувствуете облегчение, причем с долговременном эффектом», — отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru»

Диетолог заявила, что имбирь успокаивающее влияет на желудочно-кишечный тракт, а также снимает головные боли, вызванные нервным напряжением, и помогает вывести из мышц избыток молочной кислоты, которая накопилась в них в результате стресса.

Врач также посоветовала применять имбирь в лечении ОРВИ.

«Имбирь укрепляет иммунную систему, уничтожает вирусы, бактерии и паразитов, восстанавливает ДНК и увеличивает выработку организмом витамина B12», — добавила Фролова.

26 августа врачи рассказали о пользе грейпфрута. Врачи утверждают, что этот фрукт положительно влияет не только на физическое здоровье человека, но и на его эмоциональнее и психологическое состояние.

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