Врачи рассказали о пользе грейпфрута

Специалисты по здоровому питанию в пятницу, 26 августа, рассказали о полезных свойствах грейпфрутов. Врачи утверждают, что этот фрукт положительно влияет не только на физическое здоровье человека, но и на его эмоциональнее и психологическое состояние.

Как отмечено в Telegram-канале «Красота и Здоровье», в грейпфрутах содержится большое количество витамина С, который нужен для нормальной работы иммунной системы.

Помимо этого фрукт содержит витамин РР, отвечающий за здоровый сон. Грейпфруты также обеспечивают эластичность сосудов и нормализуют работу сердечно-сосудистой системы.

Ранее в пятницу шеф-повар Ярослав Иншаков рассказал, как правильно выбрать спелую дыню. По его словам, спелая дыня пахнет сладко, но не приторно, звучит глухо, но отчетливо, а ее кожура — пружинистая и упругая.