Вучич заявил об усугублении кризиса в Косово

Президент Сербии Александар Вучич заявил об усугублении кризиса в частично признанном Косово.

«Кризис в любом случае продолжается и углубляется. Важно, чтобы мы реагировали мирно и чтобы нас не обвинили в провале переговоров. Боюсь, что кризис в Косово не закончится до 30 октября, а еще больше углубится. Нам некуда отступать», — сказал он 27 августа в телеобращении.

Также глава государства заявил, что Сербия готова частично признать требования Косово по въездным документам для сербов. В связи с этим он ждет гарантий от Евросоюза.

18 августа сообщалось, что в Брюсселе прошли переговоры Вучича с премьер-министром частично признанного Косово Альбином Курти. Однако они не смогли прийти к соглашению по урегулированию ситуации в крае.

Ситуация обострилась в конце июля на границе Сербии и Косово, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября

В начале августа российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью «Известиям» высказал мнение, что ждать каких-то прорывов за то время, на которое косовские власти отсрочили введение запрета, не приходится. Он считает, что предпосылок для устойчивого компромиссного решения нет. Одной из главных причин этому российский посол назвал нежелание Приштины удовлетворить важнейшее для проживающих в Косово сербов условие — создать сообщество сербских муниципалитетов.

17 августа Вучич заявил, что у Белграда нет планов по проведению военной операции в Косово. Он подчеркнул, что нужен рациональный подход и диалог, «а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию».

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.