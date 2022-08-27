В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением сделать День знаний, отмечаемый 1 сентября, нерабочим днем. Об этом он заявил 27 августа.

«Обратился в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с предложением сделать 1 сентября выходным днем», — сказал он «РИА Новости».

Он отметил, что многим родителям приходится в этот день разрываться между работой и необходимостью проводить детей до школы.

«Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку и не только первокласснику», — отметил Хамзаев.

22 августа руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и партнеры» Светлана Краснянская рассказала россиянам, как можно получить отгул на 1 сентября. По ее словам, для этого можно оформить отпуск или стать донором крови, чтобы получить дополнительный выходной.

10 августа было опубликовано расписание школьных каникул в 2022/23 учебном году. Для школ с обучением по четвертям первый перерыв в учебе пройдет с 29 октября 2022 года по 6 ноября 2022 года включительно.