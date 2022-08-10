Опубликовано расписание каникул в российских школах в 2022/23 учебном году

Накануне 2022/23 учебного года школы России начали устанавливать расписание осенних, зимних и весенних каникул. Они разнятся для тех, кто учится по четвертям и триместрам.

В разных регионах и учебных заведениях периоды отдыха отличаются, ведь администрация школы имеет право устанавливать свои даты. Как правило, вариативными остаются осенние, вторые зимние и весенние каникулы.

В периоды отдыха в учебных заведениях мамы и папы стараются организовать для детей культурную или туристическую программу, планируют поездки на дачу, к бабушкам и дедушкам.

«Известия» публикуют рамочный график каникул на этот и часть будущего календарного года на основании учебных планов «Курчатовской школы» и министерства образования Московской области. Для удобства читателей указываются также даты государственных праздников — дней, когда отдыхает вся страна.

Первый звонок в 2022 году

1 сентября 2022 года — Первый звонок, или День знаний, приходится на четверг. По всей стране пройдут праздничные линейки. Особенно важным день будет для ребят, которые пойдут в первый класс, в основном это дети 2005 года рождения.

Опытные педагоги отмечают: лучше всего, когда 1 сентября выпадает на среду, четверг или пятницу, когда первая учебная неделя не сразу пять дней, что весьма сложно после длинных летних каникул.

Осенние каникулы в школе в 2022 году

Для школ с обучением по четвертям:

С 29 октября 2022 года по 6 ноября 2022 года включительно.

Для школ с обучением по триместрам:

Первые — с 10 октября 2022 года по 16 октября 2022 года.

Вторые — с 21 ноября 2022 года и закончатся 27 ноября 2022 года.

На этот период осенних каникул приходится государственный праздник День народного единства 4 ноября, пятница. Россияне будут отдыхать три дня подряд — до 6 ноября включительно.

Подробнее о том, какие праздники ждут россиян осенью 2022 года, — в материале «Известий».

Зимние каникулы в школе 2022/23

Новогодние каникулы в школах с обучением по четвертям:

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (включительно).

Для первоклассников будут дополнительные каникулы в феврале — даты будет устанавливать администрация школы.

В школах с обучением по триместрам и модулям:

Первые — 31 декабря 2022 года 8 января 2023 года.

Вторые — с 20 по 26 февраля.

Государственные выходные по случаю Нового года и Рождества полностью совпадают со школьными каникулами — с 31 декабря по 8 января включительно. Примечательно, что в 2022 году последний день декабря — суббота, благодаря чему вся семья будет в сборе и вместе готовиться к празднику с самого утра. На работу и учебу — в понедельник, 9 января.

Много выходных будет и по случаю Дня защитника Отечества. Поскольку он выпадает на пятницу, дней отдыха у граждан будет четыре подряд — с 23 по 26 февраля включительно.

Весенние каникулы в школе в 2023 году

Для школ с обучением по четвертям:

С 8 по 16 апреля 2023 года.

Для школ с обучением по триместрам и модулям:

Каникулы пройдут с 3 по 9 апреля 2023 года.

Женский день 8 Марта 2023 года — среда. Помимо этого дня дополнительного отдыха не будет.

Не порадуют новости о майских праздниках россиян, которые предпочитают всей семьей уезжать в путешествие. В 2023 году выходные на майские будут такими:

с 29 апреля (суббота) по 1 мая (понедельник) — в общей сложности три дня,

с 6 мая (суббота) по 9 мая (вторник) — всего четыре дня.

Учебными для детей и рабочими для взрослых будут пять дней — с 2 мая (вторник) по 5 мая (пятница) включительно.

Последний звонок-2023

25 мая, в 2023 году это среда, — традиционная дата торжества в честь последнего звонка. Напоминаем, что каждая школа может выбрать другую дату.

Подробнее изучить полный производственный календарь с рабочими и выходными на 2023 год можно также на сайте «Известий».