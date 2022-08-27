Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совбезе указали на роль спецоперации в предотвращении мирового конфликта
Мир
Глава МАГАТЭ поприветствовал восстановление работы одного из энергоблоков ЗАЭС
Мир
Протестующие из-за цен на электроэнергию в Пуэрто-Рико столкнулись с силовиками
Мир
В Польше предупредили о потере земель в случае альянса с Украиной
Мир
Эксперты предрекли британцам «опасную» зиму из-за роста цен на энергию
Общество
Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 27 августа
Мир
Участники обзорной конференции ДНЯО не согласовали итоговый документ
Мир
Пентагон заключил контракт на закупку комплексов NASAMS для Украины
Мир
Немецкая Handelsblatt предсказала Зеленскому политический кризис зимой
Мир
В Энергодаре заявили об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777
Общество
В Рязанской области установили КПП на въезде в зону лесных пожаров
Мир
Израильские F-16 ударили ракетами по научному центру в Сирии

Протестующие из-за цен на электроэнергию в Пуэрто-Рико столкнулись с силовиками

0
Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пуэрто-Рико произошли столкновения между мирными жителями и силовиками в рамках протестов перед зданием энергетической компании Luma Energy из-за постоянных перебоев в подаче электроэнергии. Об этом сообщает телеканал ABC News в пятницу, 26 августа.

Холодные игры: Европа отключает свет и боится зимы
Газовые хранилища могут опустеть, а времени их наполнить остается всё меньше

Протестующие жаловались на высокие цены и постоянное отключение электроэнергии. Кроме того, жители требовали, чтобы правительство расторгло контракт с компанией.

Власти региона заявили, что займутся расследованием всех агрессивных инцидентов, которые произошли в ходе столкновений. Правительство таким образом отреагировало на то, что СМИ осудили полицейского, который напал на фотокорреспондента. Также в Сети появились видеоролики, на которых произошло столкновение страж порядка и протестующих в тумане слезоточивого газа.

23 августа государственный энергетический холдинг Южно-Африканской Республики (ЮАР) «Эском» объявил о готовности обесточить столицу страны из-за долгов по коммунальным платежам. Компания утверждает, что неоднократно пыталась начать переговоры с мэрией по этой проблеме, но безуспешно. В итоге по счетам за электричество мэрия задолжала «Эском» 1,6 млрд рандов (около $100 млн).

Ранее, в июле, сообщалось, что проблемы с оплатой счетов за электроэнергию испытывают жители Великобритании. К осени количество домохозяйств, которые не смогут оплачивать счета, может достичь цифры в 8,2 млн. Такой прогноз может осуществиться, если средний годовой счет за электроэнергию достигнет £3250, как предсказывали некоторые эксперты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022