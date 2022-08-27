Протестующие из-за цен на электроэнергию в Пуэрто-Рико столкнулись с силовиками

В Пуэрто-Рико произошли столкновения между мирными жителями и силовиками в рамках протестов перед зданием энергетической компании Luma Energy из-за постоянных перебоев в подаче электроэнергии. Об этом сообщает телеканал ABC News в пятницу, 26 августа.

Протестующие жаловались на высокие цены и постоянное отключение электроэнергии. Кроме того, жители требовали, чтобы правительство расторгло контракт с компанией.

Власти региона заявили, что займутся расследованием всех агрессивных инцидентов, которые произошли в ходе столкновений. Правительство таким образом отреагировало на то, что СМИ осудили полицейского, который напал на фотокорреспондента. Также в Сети появились видеоролики, на которых произошло столкновение страж порядка и протестующих в тумане слезоточивого газа.

23 августа государственный энергетический холдинг Южно-Африканской Республики (ЮАР) «Эском» объявил о готовности обесточить столицу страны из-за долгов по коммунальным платежам. Компания утверждает, что неоднократно пыталась начать переговоры с мэрией по этой проблеме, но безуспешно. В итоге по счетам за электричество мэрия задолжала «Эском» 1,6 млрд рандов (около $100 млн).

Ранее, в июле, сообщалось, что проблемы с оплатой счетов за электроэнергию испытывают жители Великобритании. К осени количество домохозяйств, которые не смогут оплачивать счета, может достичь цифры в 8,2 млн. Такой прогноз может осуществиться, если средний годовой счет за электроэнергию достигнет £3250, как предсказывали некоторые эксперты.