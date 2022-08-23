В ЮАР объявили о намерении отключить столицу от электричества из-за долгов

Государственный энергетический холдинг Южно-Африканской Республики (ЮАР) «Эском» объявил о готовности обесточить столицу страны из-за долгов по коммунальным платежам. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил телеканал ENCA.

Компания утверждает, что неоднократно пыталась начать переговоры с мэрией по этой проблеме, но безуспешно. Срок уплаты по счетам прошел 17 августа. В итоге по счетам за электричество мэрия задолжала «Эском» 1,6 млрд рандов (около $100 млн).

Отмечается, что из накопленного долга оплачено всего 68 млн рандов (около $4 млн).

История с долгами за коммунальные услуги тянется в ЮАР не первый год. Власти страны повысили расценки на воду и электричество в несколько раз, объяснив это тем, что долгое время они не повышались и были намного ниже среднемирового уровня.

В начале февраля сама столичная мэрия обесточила несколько гостиниц и расположенный в городе штаб ВМС, чтобы взыскать задолженности по электроэнергии. Долг штаба тогда превысил 3,19 млн рандов ($180 тыс.).

Потребители считают действия властей неоправданными, так как значительной части населения они не по карману. Кроме того, жители отмечают частые перебои с подачей электричества. Из-за этого нередко звучат призывы не оплачивать счета за коммунальные услуги. При этом малоимущие получают часть услуг бесплатно, а часть — по сниженным тарифам.

Ранее, в июле, сообщалось, что проблемы с оплатой счетов за электроэнергию испытывают жители Великобритании. К осени количество домохозяйств, которые не смогут оплачивать счета, может достичь цифры в 8,2 млн. Такой прогноз может осуществиться, если средний годовой счет за электроэнергию достигнет £3250, как ранее предсказывали некоторые эксперты.