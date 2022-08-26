Частные отправки гумпомощи из Эстонии на Украину станут платными

Отправка посылок с гуманитарной помощью из Эстонии на Украину от частного лица станет платной с 1 сентября. Об этом 26 августа на своем сайте сообщила эстонская почтовая компания Omniva.

Отправление будет обходиться 90 евроцентов за 1 кг.

«С марта частные лица из Эстонии бесплатно отправили через Omniva в Украину более 70 000 кг гуманитарной помощи. Учитывая рост объемов посылок и транспортных расходов, а также растягивающийся временной горизонт, необходимо установить цену на отправку посылок», — объяснила руководитель отдела обслуживания международных посылок и писем Марита Мяги.

Она отметила, что стоимость доставки гуманитарной помощи по сравнению с ценами на обычные отправления гораздо ниже. Она позволит покрыть транспортные расходы компании, добавила Мяги.

Посылка может весить до 30 кг и должна соответствовать предусмотренным габаритам компании-перевозчика.

19 августа правительство Эстонии после заседания предложило Еврокомиссии ввести против России восьмой пакет санкций. Также власти страны настояли на ужесточении рестрикций в отношении россиян, желающих посетить европейские страны, и работает над достижением политического консенсуса по всей Шенгенской визовой зоне.

С 18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами. Исключения составляют несколько категорий граждан. К ним относятся, например, дипломаты.

Вопрос запрета на выдачу виз обсуждается в странах ЕС на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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