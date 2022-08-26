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В Бердянске система ПВО уничтожила два беспилотника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Две беспилотника уничтожены в Бердянске Запорожской области средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила администрация города.

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«Сегодня в 21.00 средствами противовоздушной обороны в районе микрорайона «Коса» Бердянска были уничтожены два беспилотных летательных аппарата неустановленного образца», — сообщается в Telegram-канале.

В администрации отметили, что беспилотники двигались со стороны моря в сторону детского оздоровительного центра «Красная гвоздика», где в это время присутствовало более 250 детей. В результате работы ПВО никто не пострадал.

«Данный факт является очередным подтверждением, что Украина, получая из-за границы вооружение, целенаправленно использует его для ударов по мирному населению освобожденных Россией территорий», — сообщили власти Бердянска.

24 августа сообщалось, что Норвегия и Великобритания на безвозмездной основе поставят Украине мини-беспилотники Black Hornet. В комплект входят два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), каждый длиной 120 мм и весом 18 г, а также пульт управления и контейнер для переноски весом около 1,3 кг. Мини-беспилотник может подниматься на высоту до 3 км и находиться в воздухе 20-25 минут. Максимальная скорость — 5 м/с.

23 августа над морем в районе Севастополя средства ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

20 августа, стало известно о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, БПЛА упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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