Беспилотник сбит около Севастополя

В районе Севастополя над морем сработала система противовоздушной обороны, сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Всё хорошо, сохраняем спокойствие», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что власти Севастополя рассматривают возможность использования добровольческих дружин для патрулирования города. В этот день небе над городом на большой высоте предположительно был сбит украинский дрон.

Ранее, 20 апреля, стало известно о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, БПЛА упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал.

Киев начал атаковать объекты в Крыму, который он считает своим, на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса.

Полуостров вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.