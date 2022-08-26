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Три человека погибли в результате обстрела больницы в Стаханове из HIMARS

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Подразделения 27-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли больницу в Стаханове Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил 26 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Совершен обстрел из американских реактивных систем HIMARS больницы в городе Стаханове. В результате ракетного удара здание получило серьезные повреждения. По предварительным данным погибли три человека, семь — получили ранения различной степени тяжести», — сообщил он на брифинге.

Мизинцев отметил, что командирам подразделений ВСУ, отдавшим преступный приказ, было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медицинским объектом, так как он имеет обозначение в виде красных крестов на белом фоне. В нем находились на лечении пожилые люди, дети и беременные женщины.

Генерал призвал Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации осудить действия киевских властей и немедленно принять безотлагательные меры по недопущению нанесения ударов по медицинским объектам.

Ранее в этот день глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о смерти пятерых человек, в том числе двух детей, после ракетного удара по поселку Куйбышево. Предположительно, огонь велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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