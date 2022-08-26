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Число жертв удара ВСУ по Куйбышево в Запорожской области возросло до пяти

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Фото: t.me/BalitskyVGA
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Число жертв ракетного удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в поселке Куйбышево Запорожской области возросло до пяти, среди них двое детей. Об этом 26 августа в своем Telegram-канале сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

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По его словам, повреждено несколько жилых домов.

«В одном из зданий полностью разрушен пятый этаж и частично четвертый. По предварительным данным, пять мирных жителей погибло, из них двое детей», — отметил он.

Всем пострадавшим власти окажут максимальную помощь. Жители разрушенного дома размещены в жилом помещении, обеспечены всем необходимым.

ВСУ ударили по поселку Куйбышево в пятницу днем, предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS. Изначально сообщалось о четырех погибших.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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