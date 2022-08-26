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В 16 районах Калужской области ввели особый противопожарный режим

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Меры пожарной безопасности усилили в 16 районах Калужской области. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает газета «Весть» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Так, особый противопожарный режим действует в Калуге, Тарусском, Ферзиковском, Жуковском, Малоярославецком и Куйбышевском, Кировском, Барятинском, Перемышльском, Бабынинском, Боровском, Медынском, Мосальском, Дзержинском, Думиничском и Юхновском районах.

В ведомстве призвали местных жителей соблюдать осторожность, не разжигать костры в лесах, не сжигать мусор и не бросать окурки. Также на солнце нельзя оставлять бутылки, стекла и другой мусор.

«При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных. Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный», — заявили в МЧС.

С 23 августа в Костромской области введен режим повышенной готовности из-за аномальной жары. Синоптики прогнозируют высокие температуры и минимальное количество осадков до 2 сентября.

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