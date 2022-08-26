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Украинка выдала себя за Ротшильд и вошла в окружение Трампа

Pittsburgh Post Gazette: уроженка Украины выдала себя за Ротшильд и сумела войти в окружение Трампа
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Фото: Pittsbufgh Post Gazette
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ФБР приступило к расследованию дела уроженки Украины Инны Ящишин, которая на протяжении нескольких лет выдавала себя за наследницу европейских банкиров Ротшильд и благодаря этому втерлась в доверие к политической верхушке США. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает Pittsburgh Post Gazette.

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Издание опубликовало фото 33-летней девушки рядом с бывшим президентом США Дональдом Трампом и сенатором Линдси Грэм на поле для гольфа, а также снимки документов на разные фамилии. Журналисты выяснили, что она отлично владеет несколькими иностранными языками, носит часы Rolex и передвигается на Mercedes стоимостью $170 тыс.

Однако никаких родственных связей со знаменитой семьей банкиров Ящишин не имеет, а является дочерью водителя грузовика из Иллинойса, уточняет газета. При этом прежде она уже была объектом расследования по особо тяжким преступлениям, которым занимались правоохранители Канады.

«Поворотный момент для женщины наступил, когда ее пригласили в Мар-а-Лаго, где она общалась со сторонниками Трампа», — пишет издание.

Отмечается, что в имении экс-президента США она была якобы не раз. Теперь ее действия стали объектом расследования ФБР и полиции канадского Квебека. Сама Ящишин заявила, что не знает Анну Ротшильд, а документы на это имя с ее фото сфабриковал бывший партнер. В то же время некоторые гости дворца Мар-а-Лаго утверждают, что украинка неоднократно называла себя Ротшильд.

Появление Ящишин и ее многочисленные поездки на территорию клуба выявили уязвимость объекта, который служит одновременно резиденцией бывшего президента и частным клубом, добавили авторы.

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