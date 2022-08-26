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Путин поручил проработать вопрос онлайн-анкетирования пациентов до похода к врачу

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность цифрового анкетирования пациентов до посещения врача, чтобы сократить административную нагрузку на медперсонал. Об этом 25 августа сообщается на сайте Кремля.

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«Рассмотреть вопрос о необходимости внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность сбора медицинской организацией информации о пациенте (анкетирования) с его согласия с помощью цифровых сервисов <...> и размещения ее в электронной медицинской карте пациента перед посещением им врача данной медицинской организации в целях сокращения административной нагрузки на медицинский персонал», — говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

Ранее, 18 июля, Путин заявил, что не всем пациентам российских лечебных учреждений удается записаться к врачу онлайн, действие этой услуги необходимо расширять.

По словам президента, из опрошенных пациентов только 20% удается записаться к врачу электронным способом. Он назвал это вопросом, который можно решить, несмотря ни на какие ограничения.

3 февраля сообщалось, что у жителей Московской области теперь есть возможность вызвать врача и записаться в поликлинику с помощью чат-бота в Telegram. Для этого нужно указать контактные данные, а также серию и номер своего полиса ОМС.

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