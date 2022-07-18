Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин назвал снижение бедности в России основной целью правительства
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Мир
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Общество
H&M с 1 августа начнет открывать магазины в России для распродажи
Экономика
«Газпром» сообщил о новом рекорде объема поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Интернет
Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 млрд рублей
Мир
Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны после ее поражения
Мир
Чехия выступила за пересмотр основ отношений России и Евросоюза
Мир
Северск перешел под контроль сил ЛНР
Мир
Ушаков оценил возможность возобновления переговоров между РФ и Украиной
Мир
Басурин оценил сроки полного освобождения территории Донбасса

Путин заявил, что только 20% опрошенных удается записаться к врачу онлайн

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не всем пациентам российских лечебных учреждений удается записаться к врачу онлайн, действие этой услуги необходимо расширять. Об этом 18 июля заявил президент РФ Владимир Путин.

«О количестве тех, кто имеет возможность теперь записаться к врачу онлайн и назвали цифры даже, — там десятки миллионов. Вместе с тем хотел бы обратить ваше внимание на то, что из опрошенных пациентов только 20% удается записаться к врачу онлайн — электронным способом. А получить, скажем, рецепт таким же образом возможно только в Москве и в ряде других регионов, где проводится эксперимент», — сказал он на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Экономим с государством: какие выгоды дает пользование «Госуслугами»
Портал позволяет сохранять время и деньги

По словам главы государства, возможности электронной записи к врачу нужно расширять. Российский лидер назвал это вопросом, который можно решить, несмотря ни на какие ограничения.

«Вот та же электронная запись к врачу — это от нас всё зависит. У нас всё есть для этого, для того чтобы расширять эту работу. Технологически всё готово. Ну всё же есть!» — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что данная услуга востребована десятками миллионов граждан.

Ранее, 3 февраля, сообщалось, что у жителей Московской области теперь есть возможность вызвать врача и записаться в поликлинику с помощью чат-бота в Telegram. Для этого нужно указать контактные данные, а также серию и номер своего полиса ОМС.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022