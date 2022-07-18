Путин заявил, что только 20% опрошенных удается записаться к врачу онлайн
Не всем пациентам российских лечебных учреждений удается записаться к врачу онлайн, действие этой услуги необходимо расширять. Об этом 18 июля заявил президент РФ Владимир Путин.
«О количестве тех, кто имеет возможность теперь записаться к врачу онлайн и назвали цифры даже, — там десятки миллионов. Вместе с тем хотел бы обратить ваше внимание на то, что из опрошенных пациентов только 20% удается записаться к врачу онлайн — электронным способом. А получить, скажем, рецепт таким же образом возможно только в Москве и в ряде других регионов, где проводится эксперимент», — сказал он на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
По словам главы государства, возможности электронной записи к врачу нужно расширять. Российский лидер назвал это вопросом, который можно решить, несмотря ни на какие ограничения.
«Вот та же электронная запись к врачу — это от нас всё зависит. У нас всё есть для этого, для того чтобы расширять эту работу. Технологически всё готово. Ну всё же есть!» — отметил Путин.
Президент подчеркнул, что данная услуга востребована десятками миллионов граждан.
Ранее, 3 февраля, сообщалось, что у жителей Московской области теперь есть возможность вызвать врача и записаться в поликлинику с помощью чат-бота в Telegram. Для этого нужно указать контактные данные, а также серию и номер своего полиса ОМС.