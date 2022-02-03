Жители Подмосковья смогут вызвать врача с помощью чат-бота Telegram

У жителей Московской области теперь есть возможность вызвать врача и записаться в поликлинику с помощью чат-бота в Telegram. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщила пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Поможет в этом цифровой помощник Денис, который сможет записать пациента не только на прием, но и на вакцинацию от COVID-19. Кроме того, он даст сведения о существующих записях.

По словам министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, голосовой помощник на основе искусственного интеллекта был внедрен почти год назад для обработки вызовов на 122. Теперь для удобства жителей региона расширили возможности онлайн-записи, отмечает телеканал «360».

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, в условиях пандемии онлайн-сервисы уже доказали свою востребованность. Чат-бот мгновенно обрабатывает запросы, оперативно передает данные пациента в поликлинику. Чтобы записаться к врачу, нужно указать контактные данные и серию, номер своего полиса ОМС. Важно, чтобы пациент был прикреплен к поликлинике в Московской области.

1 февраля в Московской области для удобства пациентов, имеющих признаки ОРВИ, открылась плановая запись к дежурному врачу на вечернее время. По словам главы ведомства Светланы Стригунковой, пиковая нагрузка приходится на утренние часы в интервале с 08:00 до 12:00. В этой связи для удобства жителей Подмосковья с симптомами ОРВИ открыта возможность записи на прием к специалисту с 16:00 до 20:00