Задержанные работники ЗАЭС рассказали о передаче координат ВСУ

Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) передавали координаты вооруженным силам Украины (ВСУ) для нанесения ударов. Об этом 26 августа задержанные работники рассказали «Известиям».

«Передавал информацию неизвестному мне контакту под ником «Эндрю». Никто мне не платил и даже не предлагал», — рассказал мужчина, который работал 15 лет инженером на ЗАЭС.

Другой сотрудник отмечал точки на Google Maps и передавал скриншоты. Он не смог уточнить, кому именно передавал данные.

«Состоят ли они на связи со службой безопасности Украины или вооруженных сил Украины, я не мог уточнить. Говорили, что люди, мол, гибнут, есть факты. Скидывали фотографии, но, может быть, он брал их из новостей — я не мог знать. На данный момент я считаю свой поступок глупостью», — признался «наводчик».

24 августа Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС. Их обвинили в сотрудничестве с ВСУ. Они передавали информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции.

Ранее, 18 августа, российские силовики задержали двоих мужчин, передававших ВСУ информацию о передвижении и расположении ВС РФ. Один из задержанных, Петр Жадан, воевал на стороне Киева вблизи Мариуполя на артиллерийской установке.

Днем ранее в Энергодаре были задержаны двое наводчиков артиллерии ВСУ. Мужчины передавали сведения украинским военным для корректировки артиллерийских ударов. При допросе они пытались оправдаться тем, что «не интересуются политикой».

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса.

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