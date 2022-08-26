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«Спартак» подписал контракт с нападающим сборной Сенегала Бальде

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Фото: официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»
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Московский «Спартак» подписал контракт с нападающим сборной Сенегала по футболу Кейта Бальде. Об этом клуб сообщил на своем сайте 26 августа.

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Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до 2025 года. Он будет выступать за команду под 9-м номером.

Бальде в прошлом выступал за такие клубы, как «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдория» и «Кальяри». В юности он тренировался в системе «Барселоны», сообщает «Спорт-Экспресс».

В качестве игрока сборной Бальде выступал на чемпионате мира по футболу – 2018 в России. В 2019 году он дошел до финала Кубка африканских наций, а два года спустя стал победителем этого турнира.

22 августа стало известно, что «Лукойл» приобрел 100% акций «Спартака» и стадиона «Открытие Банк Арена» у прежнего владельца Леонида Федуна. В связи с выходом из состава акционеров клуба он больше не будет участвовать в управлении им.

«Спартак» занимает второе место в чемпионате России по футболу по итогам шести туров. Московская команда отстает на одно очко от санкт-петербургского «Зенита».

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