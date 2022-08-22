Федун сложил с себя полномочия президента московского ФК «Спартак»

«Лукойл» сообщил, что приобрел 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена», бывший вице-президент компании Леонид Федун в связи с выходом из состава акционеров клуба больше не будет участвовать в управлении им.

«Лукойл» сообщает о приобретении 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», а также стадиона «Открытие Банк Арена». В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» и не будет принимать участие в управлении клубом», — говорится в заявлении.

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