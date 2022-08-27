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Названы наиболее популярные среди россиян страны для отдыха в сентябре

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Фото: ТАСС/DPA
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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, какие зарубежные направления популярны для отдыха у россиян в сентябре. Данные получены на основе анализа бронирования перелетов на период с 1 по 30 сентября. Результаты появились в распоряжении «Известий» 27 августа.

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По данным, полученным на конец августа, за границу в первый осенний месяц отправятся 18% путешественников.

Самым востребованным направлением стала Турция — сюда оформлено 17,2% авиазаказов от всех международных бронирований. На втором месте Армения, доля направления — 14,9%. Замыкает тройку Казахстан, куда уже оформили 8,1% авиазаказов.

Спросом пользуются и другие страны ближнего зарубежья, например Узбекистан (7,5%), Киргизия (6,7%) и Таджикистан (5,2%). На седьмой строке рейтинга Таиланд, куда забронировано 4,6% от всех заказов за границу, 3,1% ― в Израиль, 2,8% ― в ОАЭ, чуть меньше (2,7%) авиабронирований оформлено в Азербайджан и 2,1% ― в Белоруссию.

Накануне стало известно, что прямые авиарейсы из Москвы на остров Маргарита в Карибском море будут запущены с 1 октября для укрепления российского и венесуэльского туризма.

Тогда же в России началась продажа осенних и зимних туров с кешбэком. Отправиться в поездку с кешбэком можно с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации. Тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн картой «Мир», и на эту же карту автоматически вернется 20% от стоимости, максимум — 20 тыс. рублей.

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