Мировой порядок становится более многополярным, а влияние США, провоцирующее хаос и нестабильность, ослабевает. Влияние на это оказала российская спецоперация по защите Донбасса, уверены обозреватели китайской газеты Global Times Ян Шэн и Дэн Сяоци.

По их словам, ситуация в Восточной Европе сильно отразилась на международных отношениях и привела к ослабеванию гегемонии Запада. Китайские журналисты убеждены, что ситуация вокруг Украины вызвана действиями Соединенных Штатов и НАТО, настроенных на агрессивную экспансию и милитаризацию Европы. Однако Россия в ответ бросила вызов западной гегемонии.

Сам же конфликт, отметили в издании, в конечном итоге обернется против США.

«Многие страны Африки, Азии и Латинской Америки осознали, чего добиваются США, и продемонстрировали нежелание слепо следовать за ними, что также еще больше укрепило многополярность», — резюмируют журналисты в статье от 24 августа.

Спустя время, отмечают обозреватели, стало очевидно, что спецоперация разделила страны Запада не только в вопросе антироссийских санкций, но и в поддержке Украины. Кроме того, всё больше независимых от ЕС стран отказываются от осуждения России.

Ранее, 24 августа, журналисты Global Times заявили, что страны Запада во главе с Соединенными Штатами Америки сфабриковали провальный нарратив о «справедливости против зла» и увлеклись историями о победе «слабого над сильным» в рамках противостояния великим державам.

16 августа, президент России Владимир Путин назвал целенаправленным подрыв европейской системы безопасности странами коллективного Запада. Обозначенные государства в целях укрепления гегемонии уготовили народу Украины судьбу «пушечного мяса», однако данной инициативе противостоят реалии в виде краха однополярного мироустройства, указал российский лидер.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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