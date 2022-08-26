Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ выпустили четыре снаряда по Запорожской АЭС
Мир
Грузия решила сократить экспорт вина в Россию
Мир
Глава СНБО рассказал о подготовке Украины к столкновению с Россией
Общество
В Совбезе рассказали о подготовке закона о пребывании иностранцев в России
Мир
Вучич отметил невозможность Европы платить за газ по новым ценам
Экономика
Китай в июле увеличил закупки российского золота в 50 раз
Мир
Bloomberg узнал о планах Индии ограничить экспорт риса
Мир
Лукашенко предупредил о конце изобилия в ЕС
Экономика
Оптовая цена за электроэнергию во Франции побила исторический рекорд
Мир
«Энергоатом» сообщил об отключении Запорожской АЭС от электросети
Мир
Алиев заявил о размещении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе
Мир
Венгрия выдала «Росатому» разрешение на строительство АЭС «Пакш-2»
Сюжет:

В Китае указали на изменение миропорядка после начала российской СВО

Global Times: российская спецоперация на Украине изменила мировой порядок
0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировой порядок становится более многополярным, а влияние США, провоцирующее хаос и нестабильность, ослабевает. Влияние на это оказала российская спецоперация по защите Донбасса, уверены обозреватели китайской газеты Global Times Ян Шэн и Дэн Сяоци.

Год в помощь: США захотели перекинуть «афганскую» технику на Украину
После вывода войск самолеты и вертолеты оказались в Узбекистане и Таджикистане

По их словам, ситуация в Восточной Европе сильно отразилась на международных отношениях и привела к ослабеванию гегемонии Запада. Китайские журналисты убеждены, что ситуация вокруг Украины вызвана действиями Соединенных Штатов и НАТО, настроенных на агрессивную экспансию и милитаризацию Европы. Однако Россия в ответ бросила вызов западной гегемонии.

Сам же конфликт, отметили в издании, в конечном итоге обернется против США.

«Многие страны Африки, Азии и Латинской Америки осознали, чего добиваются США, и продемонстрировали нежелание слепо следовать за ними, что также еще больше укрепило многополярность», — резюмируют журналисты в статье от 24 августа.

Спустя время, отмечают обозреватели, стало очевидно, что спецоперация разделила страны Запада не только в вопросе антироссийских санкций, но и в поддержке Украины. Кроме того, всё больше независимых от ЕС стран отказываются от осуждения России.

Ранее, 24 августа, журналисты Global Times заявили, что страны Запада во главе с Соединенными Штатами Америки сфабриковали провальный нарратив о «справедливости против зла» и увлеклись историями о победе «слабого над сильным» в рамках противостояния великим державам.

16 августа, президент России Владимир Путин назвал целенаправленным подрыв европейской системы безопасности странами коллективного Запада. Обозначенные государства в целях укрепления гегемонии уготовили народу Украины судьбу «пушечного мяса», однако данной инициативе противостоят реалии в виде краха однополярного мироустройства, указал российский лидер.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022