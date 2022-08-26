Президент Украины Владимир Зеленский отказался от мира и начал подготовку к столкновению с Россией еще с 2019 года. Об этом 26 августа заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Подготовка началась после 8, 9 декабря 2019 года, когда президент Зеленский не согласился в Париже на те условия, которые нам предлагали Россия, Франция и Германия. Мягко говоря, он сказал — «нет, друзья, «Минска–3» не будет, мы будем отстаивать свою страну», — сказал он в эфире львовского телеканала НТА.

По словам секретаря СНБО, подготовка стартовала очень осторожно, что после начала российской спецоперации позволило украинской армии оказывать сопротивление.

Ранее, 27 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы (ВС) упредили масштабный конфликт, «который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям».

До этого, 16 марта, Путин сказал, что наступление Киева на Донбасс и Крым было вопросом времени, а действия ВС РФ сорвали его планы.

6 марта глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин также заявлял, что Украина планировала развернуть наступательную операцию в Донбассе и Крыму. По данным разведки республики и показаниям украинских военнопленных, наступление должно было начаться 8 марта.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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