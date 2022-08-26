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Украина выпустила 20 ракет из «Града» по Донецку

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Фото: commons.wikimedia.org
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«16:15 — населенный пункт Красногоровка – город Донецк (поселок шахты «Трудовской»): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — сказано в сообщении.

Также был зафиксирован выпуск трех ракет «Ураган», оснащенных противопехотными минами «Лепесток», по населенному пункту Валерьяновка.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Ранее в этот день стало известно о том, что украинские войска открыли огонь по Запорожской АЭС. По данным «Известий», было выпущено не менее четырех снарядов. Реакторы не получили повреждений.

Также 26 августа житель Донецка подорвался на мине «Лепесток» в Куйбышевском районе города.

Ранее в пятницу сообщалось, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли населенный пункт Стаханов Луганской Народной Республики (ЛНР) из РСЗО HIMARS, произведенных в США, выпустив 10 ракет.

25 августа обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц призвал киевский режим признать потерю Донбасса и отказаться от попыток атаковать Херсон. В своей статье он указал, что любые разговоры о «контрнаступлениях» и «возвращении» освобожденных от украинских боевиков территорий не соотносятся с действительностью.

24 февраля на фоне участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ РФ объявила о начале спецоперации по защите мирного населения ДНР и ЛНР. В задачи спецоперации также входят денацификация и демилитаризация киевского режима, так как оба эти фактора несут прямую угрозу России.

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