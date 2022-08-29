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Услышат, где звон: в России создадут систему проверки данных абонентов

Как это поможет в борьбе с мошенниками
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России хотят создать единую государственную систему проверки данных абонентов. Как выяснили «Известия», такой законопроект стоит в плане приоритетных к рассмотрению в осеннюю сессию Госдумы. Первое чтение документ прошел еще в 2019 году, однако до сих пор не рассматривался из-за неопределенности статуса системы. Как сообщил «Известиям» глава комитета по финрынкам Анатолий Аксаков, сейчас решено, что она будет государственной. По его словам, система поможет бороться с мошенниками, которые используют при совершении банковских сделок или получении кредитов незарегистрированные сим-карты. В большинстве фракций инициативу готовы поддержать. Эксперты считают ее логичной, но при этом важно, чтобы закон работал не только в интересах банков, но и граждан.

Номер всё скажет

По информации «Известий», Госдума в осеннюю сессию может принять законопроект «О внесении изменений в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иные законодательные акты РФ»». Документом предлагается создать в России единую информационную систему проверки сведений об абонентах (ЕИС ПСА). Операторы мобильной связи должны будут передавать в нее известную им информацию (паспортные данные и номер телефона), чтобы банки, а также операторы платежных систем и другие организации могли проверить информацию о гражданах. Документ был принят Госдумой в первом чтении еще в 2019 году, однако с тех пор не рассматривался.

Как выяснили «Известия», сейчас он стоит в плане приоритетных для рассмотрения Госдумой в осеннюю сессию. Эту информацию подтвердили в комитете по финансовому рынку нижней палаты.

Услышат, где звон
телефон мобильный
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Все замечания к законопроекту были устранены. Были вопросы у Минцифры, которое хочет, чтобы эта система была государственной, а не частной. Мы ничего против этого не имеем. Центробанк эту инициативу поддерживает, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, такая система создана при Минцифры, она уже прошла тестирование и показала свою эффективность. Поэтому сейчас она должна быть узаконена, подчеркнул парламентарий. В 2019 году речь шла о том, чтобы систему создали операторы связи, затем кабмин предлагал сформировать ее банкам, теперь этот вопрос решен.

— Не все банки смогут потянуть такую систему, — отметил Анатолий Аксаков.

Он объяснил «Известиям», как будет работать новый механизм.

— Например, какой-то мошенник при заключении договора указывает номер мобильного телефона. Банк делает запрос в систему, куда операторы передают данные, и в течение нескольких секунд узнает, принадлежит ли эта сим-карта данному гражданину. Если нет, то к нему будут уже другие вопросы: как он получил этот номер телефона? Естественно, возникает вопрос, может ли банк заключать с этим человеком договор, — уточнил глава комитета.

Законопроект еще в феврале 2019 года был поддержан правительством. Однако в своем отзыве кабмин как раз предлагал депутатам определить вид информационной системы (государственная или иная), источники финансирования ее создания, эксплуатации, а также критерии выбора оператора системы проверки и порядок оформления отношений с ним.

— Банк России участвует в разработке законопроекта о создании единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА). Документ нацелен на противодействие мошенническим операциям, преимущественно совершаемым с использованием мобильного телефона. Наличие ЕИС ПСА позволит финансовым и иным организациям проверять сведения об абоненте, — сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Там уточнили, что операторы связи будут предоставлять в систему сведения об абоненте, в частности о владельце номера (ФИО), о факте смены владельца, также данные о расторжении договора связи и др.

— Использование сведений из системы позволит финансовым организациям сократить случаи хищений денежных средств клиентов. Например, когда клиент под воздействием злоумышленников установил переадресацию на сторонний номер смс-сообщений, необходимых для подтверждения банковских операций, кредитная организация сможет отследить этот факт в системе и предотвратить мошенническую операцию, — пояснили в банке.

Услышат, где звон
ЦБ банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В пресс-службе «Мегафона» «Известиям» сообщили, что законопроект должен учитывать интересы как пользователей системы, так и поставщиков данных — операторов мобильной связи, для которых в конечном итоге такая инициатива предполагает высокие затраты по содержанию инфраструктуры хранения и обработки данных, доработке собственных информационных систем для обеспечения взаимодействия с единой платформой в реальном времени.

— Рассчитываем, что будет найден разумный баланс интересов операторов мобильной связи и организаций финансового сектора, который позволит повысить эффективность борьбы с мошенническими действиями, — пояснили в пресс-службе мобильного оператора.

«Известия» направили запрос в Минцифры, а также крупные банки с просьбой оценить перспективы поддержки законопроекта. Также «Известия» обратились к другим операторам связи — МТС, «Билайн» и Теле2 с предложением высказать их точку зрения.

Защитить граждан

В большинстве фракций ГД готовы инициативу поддержать.

— Это один из вариантов борьбы с мошенничеством. Как же это не поддержать? Лично для меня странно, что принятие этого законопроекта затягивается и не принимаются более серьезные методы борьбы, которые озвучивала наша партия в этом направлении, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

По его словам, к сожалению, банки «палец о палец не ударили», чтобы защитить их клиентов от телефонного мошенничества, в том числе звонков с Украины. Граждане ежегодно теряют миллиарды рублей, но им ничего не возвращается, отметил парламентарий.

Услышат, где звон
госдума заседание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С этим мнением согласен член фракции КПРФ, первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.

— Откровенно говоря, я был уверен, что такая проверка со стороны банков уже существует. Ведь денежные средства давно можно переводить по номеру телефона. Лично я в такой проверке ничего плохого не вижу, так как мы давно уже все находимся под контролем спецслужб, — заявил «Известиям» политик.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также считает, что инициатива заслуживает поддержки, если она направлена на борьбу с мошенниками.

— Если это так, то, конечно, законопроект надо поддерживать. Другое дело, что нельзя забывать про персональные данные и их утечку. К этому надо очень внимательно относиться, — заявил «Известиям» парламентарий.

При этом он привел свой личный пример общения с телефонными мошенниками, которые под видом правоохранительных органов пытались узнать его банковские данные.

— Они настолько нагло и правдоподобно себя ведут, пытаются жестко пугать. Я понимаю, как можно гражданина застать врасплох, после чего средства сразу потеряются. Поэтому если эта мера защитит граждан, то ее стоит поддержать, — отметил парламентарий.

Услышат, где звон
сим карта
Фото: Global Look Press/Franziska Gabbert

В «Единой России» обещали высказать свою оценку ближе к рассмотрению законопроекта.

Политтехнолог Константин Калачев считает инициативу логичной, но при этом важно, чтобы она использовалась не только в интересах банков, но и граждан.

— Конечно, создание такой системы могло бы помочь с решением проблемы использования мошенниками токсичных сим-карт, которые сегодня можно легко купить в любом подземном переходе или метро, чтобы совершать незаконные банковские операции, в том числе по выводу — краже средств граждан. С другой стороны, встает вопрос о защите персональных данных, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его словам, сегодня любые сведения о человеке можно легко купить. Поэтому вопрос в том, сможет ли эта система гарантировать сохранность информации, отметил эксперт.

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