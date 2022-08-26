Хакеры взломали менеджер паролей LastPass, которым пользуются 33 млн человек. В сообщении компании, опубликованном 25 августа, пользователей предупредили, что никаких действий предпринимать не нужно.

«Наше расследование не обнаружило признаков того, что в результате кибератаки были утеряны пароли или другие данные, хранящиеся на платформе», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел около двух недель назад. Злоумышленники взломали сервис через учетную запись разработчика, однако украденный код не даст им доступа к паролям пользователей, уверяют в компании.

Ранее, 25 августа, хакеры группировки Killnet взломали портал службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC) Молдавии.

До этого, 17 августа, Killnet заблокировали главную авторизацию платежного агрегатора Эстонии ESTO AS.