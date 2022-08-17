Хакеры Killnet заблокировали главный платежный агрегатор Эстонии

Хакеры Killnet заблокировали главную авторизацию платежного агрегатора Эстонии ESTO AS. Об этом они сообщили 17 августа в своем Telegram-канале.

«В данный момент в Эстонии наблюдаются большие проблемы с оплатой онлайн», — говорится в заявлении.

13 августа основатель группы хакеров Killnet рассказал об информации, доступ к которой удалось получить после взлома сайта американского оборонного предприятия Lockheed Martin — производителя реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее, 1 июля, Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. По словам хакеров, они атаковали за «бандитское и незаконное» объявление о техническом дефолте по фиктивному предлогу в интересах кредитно-финансовой системы под руководством США.