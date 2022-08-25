Хакеры Killnet взломали сайт Службы информтехнологий Молдавии

Хакеры группировки Killnet взломали портал Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC) Молдавии. Об этом кибервзломщики заявили 25 августа в своем Telegram-канале.

Сначала хакеры опубликовали предупреждение Службы о том, что наблюдаются атаки на информационные системы государственного значения.

После этого они выложили скриншот, подтверждающий, что сайт STISC Молдавии на данный момент не работает. В настоящее время сайт все еще недоступен для пользователей.

Специалисты на данный момент не успели восстановить работу сайта.

17 августа хакеры Killnet заблокировали главную авторизацию платежного агрегатора Эстонии ESTO AS.

13 августа основатель группы рассказал об информации, доступ к которой удалось получить после взлома сайта американского оборонного предприятия Lockheed Martin — производителя реактивной системы залпового огня HIMARS.