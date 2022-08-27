«Мы хотим быть командой, которая претендует на высокие места»

Грозненский «Ахмат» неплохо стартовал в нынешнем сезоне РПЛ, после шести туров он идет на восьмом месте с отставанием в шесть очков от лидера. Клуб из Чеченской Республики уже отыграл с тремя первыми командами чемпионата, отобрав дома очки у московского «Спартака» (1:1) и петербургского «Зенита» (0:0). Лишь в воскресном противостоянии с ЦСКА они уступили 2:4, едва не сравняв счет, когда проигрывали 0:3 после первого тайма.

В перерыве главный тренер Андрей Талалаев сделал неожиданную замену вратаря: вместо Георгия Шелии вышел Михаил Опарин. В футболе редко производятся перестановки среди голкиперов по ходу матча, если они не удалены с поля или не травмированы. В интервью «Известиям» 29-летний вратарь затруднился объяснить такое решение наставника, рассказал, чем занимается входящий в тренерский штаб «Ахмата» знаменитый в недавнем прошлом голкипер Сергей Рыжиков, а также оценил шансы грозненцев на место в топ-5 РПЛ.

— Вы поняли, почему произошла смена вратаря в перерыве, которая больше характерна для хоккея, чем для футбола?

— Да если честно, там было очень ограниченное время, я не думал, зачем и почему. Тренер сказал выходить, я подготовился и вышел. Всё. Правильно это или неправильно было — не мне судить. Но во втором тайме мы чуть встряхнулись. Может, это повлияло. Может, не повлияло, а просто так сложилось. Это уже тренеру надо задавать вопросы.

— Сложно так с листа выходить?

— Несложно. Главное, эмоции привести в порядок. Мы уже ребята взрослые, вроде нормально всё с этим. Надо профессионально относиться к этому.

— Насколько тяжело играть с этим ЦСКА? Они и били рекорды по ударам по воротам в прошлых матчах, и просто выглядят очень здорово на старте сезона.

— Сложно, но можно. Даже прошедшая игра показала, что можно играть. Просто так сложилось, что пропустили два быстрых мяча… Даже три. Сложно с таким счетом играть. Второй тайм показал, что спокойно можно играть против такого ЦСКА.

— Ваша команда отыграла с тремя лидерами в этом сезоне. С кем, на ваш взгляд, было сложнее всего? Со «Спартаком», с ЦСКА или с «Зенитом»?

— Это были три абсолютно разные игры. Игры со «Спартаком» (1:1) и «Зенитом» (0:0) чуть похожи были. И там, и там были удаления у соперников. Поэтому нельзя сказать объективно об этих матчах. Мы играли в неравных составах, имели на одного человека больше на поле. С ЦСКА играли в равных составах, менее удачно для нас сложилась встреча. Так что не могу ответить, с кем сложнее, с кем проще играть. Но в РПЛ можно побеждать любую команду.

— С июня в тренерском штабе «Ахмата» работает знаменитый в недавнем прошлом вратарь Сергей Рыжиков, при этом формально он не числится тренером вратарей. Но с вами он как-то работает?

— Нет, вратарями у нас занимается тренер вратарей Рамзан Цуцулаев. А у Сергея Викторовича Рыжикова свои обязанности. Он помогает Андрею Викторовичу Талалаеву.

— То есть с Рыжиковым в работе не пересекаетесь?

— Нет, ну, конечно, мы с ним общались. Тем более вместе играли еще в «Крыльях Советов», когда он футболистом был. Рыжиков может по-свойски, по-товарищески где-то подсказать, что-то обсудить. Но он ни в коем случае не лезет во вратарские дела, ведет себя очень профессионально. То есть тренировки проводит Цуцулаев, а Рыжиков может вне занятий поговорить с тобой и что-то подсказать.

— А чем он занимается?

— Там очень много тренерской работы, у каждого свои функции. Есть и тактическая работа, и беседы с футболистами. Теоретические занятия, линия защиты. Больше всего Рыжиков отвечает за коммуникацию вратарского цеха с Талалаевым. Он может услышать пожелания главного тренера и донести их до нас, чтобы нам было понятно. Но не проводит тренировки. В общем, такой симбиоз, где у каждого свои функции, но все работают на то, чтобы были успешные результаты у клуба.

— Рассчитываете теперь на место в стартовом составе «Ахмата» после того, как отыграли второй тайм против ЦСКА?

— Я ничего не рассчитываю. Моя задача та же, что и раньше. Также готовиться, тренироваться, следить за собой. Это только помешает, если я буду что-то рассчитывать. Это собьет мой фокус. Работаем дальше, а тренеры разберутся.

— За что, на ваш взгляд, «Ахмат» с таким составом может бороться в этом сезоне? Вы способны забраться в первую пятерку РПЛ?

— А почему нет? Мы хотим быть командой, которая претендует на высокие места. Работаем для этого.