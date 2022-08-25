«Лучшие места в Москве — мой дом и тренировочная база ЦСКА»

Одним из самых успешных трансферов нынешнего лета в РПЛ стало приобретение московским ЦСКА сербского полузащитника Милана Гайича из белградской «Црвены Звезды». Он отыграл без замен все шесть матчей армейцев в нынешнем сезоне. Во многом благодаря ему команда Владимира Федотова при обновленном составе и смене тренерского штаба быстро стала давать результат и сейчас идет в лидирующей группе, отставая от занимающего первое место петербургского «Зенита» всего на одно очко.

В интервью «Известиям» 26-летний футболист поделился мнением о старте красно-синих, шансах побороться за чемпионство, рассказал о реакции фанатов дружественной московскому «Спартаку» «Црвены Звезды» на переход в ряды заклятого врага красно-белых, а также оценил недолгий период работы под руководством Федотова.

— ЦСКА выдает очень зрелищные матчи — много забивает и немало пропускает. Насколько вам такой футбол самому нравится?

— Мне очень интересно играть по той тактике, которая у нас есть. Нравится, что много и быстро атакуем. Но надо еще прибавлять в обороне и не расслабляться, когда ведем в счете, как это было, например, в последнем матче с «Ахматом» (4:2). Мы забили три мяча, контролировали игру, и всё было в наших руках. Неожиданно после этого мы немного расслабились. И потеряли концентрацию, перестали делать то, что приносило нам результат. Когда ты играешь с хорошей командой, она может воспользоваться этим. Они имели два шанса — забили два гола. Хорошо, что затем мы вернули всё в свои руки, забив четвертый гол. И закончили игру на хорошей ноте. Но нам надо сохранять концентрацию в течение всего матча. Особенно если мы хотим достичь высоких результатов.

— Как оцените итоги первых шести туров для ЦСКА?

— У нас хороший старт сезона. Конечно, мы должны были брать больше очков в Нижнем Новгороде. Мы вели 2:0, потом потеряли контроль над игрой. В итоге во втором тайме «Пари НН» сравнял счет, и мы сыграли вничью (2:2). Тем не менее мы развиваем нашу игровую философию. Нам стоит продолжать показывать свой футбол, продолжать делать то, что приносит результат, демонстрировать свои лучшие качества от игры к игре.

— За счет чего у ЦСКА получается так быстро давать позитивный результат при том, что летом сменился главный тренер и пришло много новых футболистов?

— Да, у нас пришли новички, я только в июне оказался в команде, но у нашего тренера хорошие идеи, которые он развивает и доносит до нас. У нас неплохие взаимоотношения с Федотовым. И он делает всё, чтобы мы показывали максимум, демонстрировали всё, на что способны. Я очень доволен тем, в какой футбол мы играем. Нам надо продолжать действовать именно в этом стиле, убирать отдельные ошибки, и тогда победы будут приходить ЦСКА еще чаще.

— Какие новые тактические моменты привнес Федотов в игру команды?

— Мы играем по схеме в три центральных защитника, в созидательный футбол. Создаем много возможностей для быстрых атак, развиваем их на скорости. С каждым матчем всё надежнее действуем в обороне. Это всё его идеи.

— Ваш предыдущий клуб — «Црвена Звезда», его болельщики в дружеских отношениях с фанатами «Спартака», тогда как у ЦСКА подобная связь с «Партизаном». После перехода в ряды армейцев не было претензий со стороны поклонников «Црвены»?

— Знаю, что в Сербии много людей, которые уважают меня. И уважают то, что я сделал, играя в «Црвене Звезде». И то, чего я достиг с клубом. И с тех пор как я перешел в ЦСКА, получал много сообщений с поддержкой. В футбольной карьере так бывает, что ты должен сделать выбор.

— Уже четыре года «Зенит» безоговорочно доминирует в РПЛ, и по итогам старта ЦСКА многие ждут от вас, что вы бросите вызов Питеру. По итогам проигранного ему очного матча (1:2), в котором ваша команда выглядела довольно неплохо, можете оценить готовность конкурировать с ними в борьбе за золотые медали?

— «Зенит» — хорошая команда. Когда мы играли с ними, у нас также были моменты. И, вероятно, будь мы чуть удачливее, всё могло сложиться иначе. Как я сказал, мы должны продолжать играть в свой футбол, показывать лучшие качества, выигрывать матчи. В футболе всё возможно. Так что посмотрим, что будет дальше.

— Вы уже освоились в Москве? Можете назвать любимые места в городе?

— Лучшие места здесь — это мой дом и тренировочная база ЦСКА.