Лиги барьеры: клубы РПЛ переключились на рынки Сербии и Южной Америки

Летний регистрационный период в России закроется 8 сентября. Кто-то еще наверняка совершит приобретения, но в основном футбольные клубы уже укомплектовали составы. Главное, что нужно отметить: ожидаемого громадного оттока легионеров не случилось, но часть из них всё равно приостановила контракты. При этом клубам РПЛ было тяжело не только удерживать иностранцев, но и проводить сделки — всё из-за санкций ФИФА и отсутствия еврокубков у российских команд. Клубы чаще всего выбирали для усиления сербский и южноамериканский рынки. Показательно, что самые дорогие приобретения этого лета — выкупы контрактов после аренд. По данным Transfermarkt, «Спартак» заплатил «Янг Бойз» за Кристофера Перейру €6,4 млн, а ЦСКА «Ривер Плейт» за Хорхе Карраскаля — €6 млн. Отметим и «Локомотив», который в условиях изоляции сумел продать Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» за €12 млн — это крупнейший летний трансфер лиги на выход. Кому из топ-клубов еще предстоит укрепиться?

Наконец-то два состава

Вокруг сине-бело-голубых в последние сезоны сложился миф о том, что у них есть два равнозначных состава для борьбы на несколько фронтов. Сергей Семак этот тезис всё время опровергал, но теперь это оказалось правдой: «Зенит» за лето усилил каждую линию (вратарь Иван, защитник Родригао, полузащитники Густаво Мантуан и Зелимхан Бакаев, а также форвард Матео Кассьерра). Даже потери не так страшны: Артем Дзюба, Магомед Оздоев и Станислав Крицюк не были игроками основы весной, а вместо Юри Алберто «Зенит» взял двух бразильцев.

В целом клуб усилился, но продолжает пассивные поиски левоногого центрального защитника. Кроме того, «Зенит» работает на перспективу: на днях он подписал контракт с 18-летним спартаковцем Дамиром Шайхтдиновым, а также ведет его ровесника — израильского хавбека Оскара Глуха.

Страсти по Нобоа

Серебряный призер прошлого чемпионата отправил в «Зенит» Кассьерру и Родригао, но и сам серьезно обновился: в «Сочи» перешла целая группа игроков из «Твери» (бывшей команды нового тренера Вадима Гаранина), а на место Кассьерры южане купили Владислава Сарвели из «Крыльев Советов».

Состав «Сочи» выглядит укомплектованным, но клубу гораздо важнее сохранить своего лидера Кристиана Нобоа — эквадорца летом сватали в ЦСКА и «Зенит», но пока он остается на берегу Черного моря.

Нужен опорник

Бело-голубые серьезно пострадали летом — «Динамо» покинули сразу пять футболистов центральной оси: Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Роман Евгеньев и Себастьян Шиманьски, а также вот-вот перейдет в «Болонью» Никола Моро. Последнего называют ключевой потерей.

— Болельщики относились к Моро 50 на 50, — сказал «Известиям» бывший форвард бело-голубых и сборной России Руслан Пименов. — Некоторым он очень нравился, другие относились к нему спокойно. Я отношусь ко второй категории. Я не видел, что Моро — основной полузащитник и важная фигура для «Динамо». «Болонья» — средний клуб серии А, где Николе еще надо будет заработать место в составе.

Оборону москвичи укрепили парагвайцем Роберто Фернандесом, а вот с полузащитой проблемы. Израильтянин Эден Карцев, казалось, уже перешел в «Динамо», но во вторник «Маккаби» отозвал аренду, так как из Москвы не дошли деньги.

Теперь «Динамо» осталось с дырой в опорной зоне, и в последние недели бело-голубым необходимо кого-то купить. В идеале им нужен еще один центральный защитник в пару Фернандесу. Как вариант — мексиканец Сесар Монтес из «Монтеррея».

Надежда на молодежь

«Краснодар» летом выкупил у «Ботева» трех нигерийцев: Олакунле Олусегуна, Джонатана Окоронкво и Давида Ндуку. Помимо них команду укрепили два центральных полузащитника: Михайло Баньяц и Ильзат Ахметов. Весной команда потеряла много легионеров, но компенсировала их отток внутренними ресурсами.

Сейчас малоизвестные воспитанники становятся игроками основы, так что глобальных проблем с составом у черно-зеленых нет. Но если форвард Джон Кордоба всё-таки решит приостановить контракт (ходят слухи, что колумбиец хочет вернуться в Германию), то понадобится замена.

Поиски центрального защитника

Армейцы поздно начали обновлять состав. До старта чемпионата ЦСКА только нашел замену Марио Фернандесу в лице Милана Гайича, а в последние недели пришли еще три игрока под основу — Саша Зделар, Виктор Мендес и Мойзес. Это сильные футболисты, но не центральные защитники.

Владимир Федотов предпочитает играть с тройкой в обороне, но кадров решительно не хватает. Из-за этого на чужой позиции вынужден играть Бахтиер Зайнутдинов. Возвращение в строй Бруно Фукса тоже не решает проблему — ЦСКА отчаянно требуется центральный защитник. Возможно, новичком станет бразилец Виллиан Роша из «Портимоненсе».

Кто вместо Бека-Бека

«Локомотив» потерял основного форварда Яна Кухту, а ему на замену пришли сразу двое — Иван Игнатьев и Марко Раконьяц. Еще «Локомотив» купил сильного центрального защитника Лукаса Фассона, но он уже выбыл на полгода из-за тяжелой травмы.

Фассона едва ли будут заменять — придется обходиться теми, кто есть. А вот Бека-Бека требуется альтернатива — клуб заработал на французе большие деньги, однако команда пострадала.

В ожидании форварда

«Спартак» — один из самых активных на рынке. Особенно много футболистов ушло на выход, но в основном это те игроки, которые и так находились в арендах. Зато есть примечательные приобретения — уже упомянутый выкуп Перейры, покупка Антона Зиньковского и подписание контракта с Мацеем Рыбусем.

Новые трансферы на вход не исключены. СЭ сообщал, что красно-белые наблюдают за парой из «Крыльев Советов» — Романом Ежовым и Юрием Горшковым. Нельзя исключать, что до конца окна в клубе появится форвард. Шамар Николсон думает над уходом. При этом агент нападающего «Спартака» Ненад Портега опровергает эту информацию.

— Шамар будет бороться с Соболевым за место в стартовом составе, и делать он будет это по спортивному принципу, никак иначе, — отметил в разговоре с «Известиями» Ненад Портега. — Он всегда делал это в своей жизни с 14 лет, когда потерял отца. И сделает это и сейчас. Уход из «Спартака»? Для Шамара «Спартак» — это его дом. Я действительно имею это в виду, когда говорю об этом, это не пустословие. Он многим пожертвовал ради этого клуба — надеюсь, вы помните, что он не играет за сборную из-за переезда в Россию.

Вероятная замена ямайцу — нападающий «Ланса» Игнатиус Ганаго.