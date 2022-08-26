Лукашенко предупредил о конце изобилия в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что изобилия в Европейском союзе больше не будет. Более того, теперь европейцам придется платить «по счетам и на всю катушку», передает слова лидера страны Sputnik Беларусь 26 августа.

Затронув тему мирового кризиса, Лукашенко объяснил, что раньше Россия продавала газ в Европу наполовину дешевле, чем могла бы, а сейчас это невозможно.

«Сейчас дурница закончилась. Более того, вложились прилично в эту украинскую авантюру. Пандемия, локдауны, разбрасывание с вертолета денег. Это сейчас всё вылазит», — отметил он.

Лукашенко уверен, что будущее ЕС возможно только в сотрудничестве с Россией и Беларусью.

«Надо раздеваться, напрягаться и работать. Мир больше не будет другим. Это мы увидим в ближайшее время», — резюмировал лидер страны.

Ранее, 24 августа, о подготовке ЕС к кризису заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Европа переживает конец изобилия и бесплатной ликвидности. Теперь, отметил Макрон, странам придется фиксировать спад доступных продуктов и технологий, а также ощутить дефицит в разных сферах жизни.

8 августа сообщалось, что больше половины жителей ряда ведущих стран Евросоюза высказываются против введения новых антироссийских санкций, если они будут способствовать дальнейшему ухудшению уровня жизни населения.

17 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что Евросоюз совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.