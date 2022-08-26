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У устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде нашли шесть единиц оружия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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У устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде нашли шесть единиц различного оружия. Об этом в пятницу, 26 августа, заявил источник в правоохранительных органах.

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«При обыске по месту жительства фигуранта было найдено шесть единиц различного оружия, в том числе огнестрельное, пневматическое и охотничье», — сказал он «РИА Новости».

Как ранее в этот день сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следствие выяснит, законно ли устроивший стрельбу приобрел огнестрельное оружие.

«По месту его жительства проведены обыски, в ходе которого изъято огнестрельное оружие, законность приобретения которого проверяется следствием. Также обнаружено предполагаемое орудие преступления, по нему назначены судебные экспертизы», — сказала она журналистам.

Об инциденте со стрельбой в Зеленоградском административном округе столицы стало известно ранее этим же днем. Один из участников в ходе конфликта ранил из оружия двух человек, еще одного убил.

Спустя несколько часов после произошедшего полиция смогла установить личность стрелка и его местонахождение. Подозреваемый в совершении преступления 1984 года рождения был задержан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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