Источник сообщил о погибшем в результате стрельбы в кафе Москвы

Один человек погиб в результате словесной перепалки в кафе Москвы, которая переросла в стрельбу. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказал источник «Известий».

В распоряжении редакции также появились кадры с места происшествия.

Об инциденте со стрельбой в Зеленоградском административном округе столицы стало известно ранее этим же днем. Как сообщается, один из участников в ходе конфликта достал пистолет и открыл стрельбу по своим оппонентам.

В результате два человека получили огнестрельные ранения, они находятся в тяжелом состоянии. По словам собеседника «Известий», один получил ранение в голову, лопатку и правое плечо, второй — в живот и левое предплечье, врачи ввели его в медикаментозный сон.