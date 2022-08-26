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Источник рассказал об огнестрельных ранениях двух пострадавших в конфликте в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Двое пострадавших в результате инцидента в кафе в Москве получили огнестрельные ранения. Участников конфликта госпитализировали, о чем в пятницу, 26 августа, сообщил источник «Известий».

По нашей информации, оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Один получил ранение в голову, лопатку и правое плечо, врачи планируют провести операцию, второй — в живот и левое предплечье, медики ввели его в медикаментозный сон, потому что он кричал от боли.

Об инциденте со стрельбой в Зеленоградском административном округе столицы стало известно ранее этим же днем. Как сообщается, между мужчинами сначала произошла словесная перепалка, после чего один из участников конфликта достал пистолет и открыл стрельбу по своим оппонентам.

Также, по предварительны данным, один человек погиб.

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