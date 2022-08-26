Российские туристы пожаловались на многочасовые пробки при выезде из Грузии

Российские туристы стоят в многочасовых пробках при прохождении пограничного контроля на выезде из Грузии. Об этом 26 августа сообщил TourDom.Ru.

«В чатах путешественники пишут, что иногда им приходится провести на границе от 5 до 15 часов. По словам некоторых туристов, еще неделю назад им удавалось пройти оба пограничных пункта всего за 3,5 часа, но с приближением начала учебного года этот процесс усложняется», — рассказал портал.

Предполагается, что пробки связаны с приближением нового учебного года, из-за чего туристы стараются вернуться в Россию до 1 сентября.

Некоторые путешественники сообщили, что долго в очереди не придется стоять, если прибыть на границу рано утром.

14 августа сообщалось о километровых пробках в Сочи. Причиной проблем с дорожным движением стало обилие туристов, которые приехали в летний сезон. Из-за плотного трафика поездка из одной точки города в другую могла занять несколько часов.

20 июля многокилометровая пробка возникла на пути к популярным пляжам Находки. Причиной тому послужил ремонт небольшого участка дороги. Каждый день по трассе проезжают тысячи людей, и даже при небольшом ограничении движение автомобилей прекращается.