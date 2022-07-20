Многокилометровая пробка возникла на пути к популярным пляжам Находки

В Приморском крае в районе ЗАТО Фокино в сторону Находки образовалась многокилометровая пробка. Причина — ремонт небольшого участка дороги.

Очевидцы, на которых ссылается ИА PrimaMedia, рассказывают, что ремонтируемый участок занимает не более 300 м. Но из-за того, что часть полосы заблокирована и создано реверсивное движение, затор растянулся на несколько километров.

По словам автомобилистов, у многих, кто стоит в пробке, путевки, билеты на самолеты и поезда, есть семьи с детьми. Дорога ведет к популярным пляжам Находки. Каждый день по трассе проезжают тысячи людей, и даже при небольшом ограничении движение автомобилей прекращается, пишет агентство.

Vostokmedia уточняет, что в начале июля затор образовался на участке дороги между Большим Камнем и Фокино. По словам очевидцев, длина пробки была около 20 км. Причина та же — дорожный ремонт.

Ранее жители и гости Приморья жаловались на другой проблемный участок дороги к пляжам Хасанского района. После этого краевые власти разорвали контракт на проведение ремонта на трассе Раздольное — Хасан. Теперь там ищут другого подрядчика.