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В Сети появились кадры километровых пробок в Сочи

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Фото: vk.com/Афиша и новости Сочи
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В курортном городе Сочи образовались километровые пробки. Люди, направляющиеся в аэропорт, выходят из машин и идут пешком. Соответствующие кадры распространили пользователи Сети в субботу, 13 августа.

На записях, например, также показан молодой человек, который вышел из машины, пока стоял в пробке. Как сообщается, на путь в одну точку города может потребоваться несколько часов.

По информации Sochistream, наблюдалась почти 10-километровая пробка в Адлере и Хосте.

Причиной проблем с дорожным движением стало обилие туристов, которые приехали в летний сезон.

20 июля многокилометровая пробка возникла на пути к популярным пляжам Находки. Причиной тому послужил ремонт небольшого участка дороги. Каждый день по трассе проезжают тысячи людей, и даже при небольшом ограничении движение автомобилей прекращается.

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