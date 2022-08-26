Суд арестовал подозреваемого в подготовке терактов в Калининграде

Подозреваемый в подготовке терактов в Калининграде арестовали. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранта отправили в следственный изолятор на два месяца — до 24 октября.

Накануне в Калининграде был задержан сторонник националистической группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), который хотел устроить теракт в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и аэропорта Храброво и уехать на Украину.

Следственным подразделением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 «Приготовление к террористическому акту», ч. 1 ст. 223.1 «Незаконное изготовление оружия» УК РФ.