Взрывного устройства в машине россиянина на КПП в Бресте не нашли
Обнаруженный пограничниками предмет в автомобиле гражданина России на границе в Бресте не является взрывным устройством. Об этом, опираясь на предварительные данные, заявили 26 августа в Следственном комитете (СК) Белоруссии.
Отмечается, что следователи продолжают работать на месте обнаружения неизвестного устройства в автомобиле на КПП «Варшавский мост».
«На место незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится осмотр транспортного средства», — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу стало известно, что в пункте пропуска Брест в автомобиле с гражданином России найден предмет, похожий на взрывное устройство, работают саперы. Как заявил погранкомитет Белоруссии, у машины российские регистрационные номера. Автомобиль оперативно оцепили, пропуск людей и транспорта приостановлен.
Ранее, 24 августа, сообщалось, что в результате подрыва машины погиб глава военно-гражданской администрации (ВГА) поселка городского типа Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Уточнялось, что взрывное устройство подложили под сиденье автомобиля.