В машине россиянина на КПП в Бресте нашли похожий на взрывное устройство предмет

В пункте пропуска Брест в автомобиле с гражданином России найден предмет, похожий на взрывное устройство, работают саперы. Об этом 26 августа заявил погранкомитет Белоруссии.

Отмечается, что машина на российских регистрационных номерах.

«В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что автомобиль оперативно оцепили, пропуск людей и транспорта приостановлен, на место прибыли сотрудники МЧС и саперная группа.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия», — заключили в белорусском погранкомитете.

Ранее, 24 августа, сообщалось, что в результате подрыва машины погиб глава военно-гражданской администрации (ВГА) поселка городского типа Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Уточнялось, что взрывное устройство подложили под сиденье автомобиля.